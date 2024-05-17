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17 мая, 07:09

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Рябков: США подходят вплотную к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с РФ

В МИД РФ заявили, что США подходят к обвальному кризису в отношениях с Россией

Фото: depositphotos/borjomi88

США приближаются к неуправляемому обвальному кризису в отношениях с Россией из-за своих геополитических представлений. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью ТАСС.

"Они уже давно находятся в состоянии опосредованной войны с Российской Федерацией. Они как-то не могут усвоить, что в угоду собственным геополитическим представлениям они приближаются к фазе, когда управлять происходящим и не допускать такого обвального кризиса будет очень сложно", – сказал он.

Рябков отметил, что Москва не исключает понижения уровня дипломатических отношений с Вашингтоном при определенных сценариях. Он также заявил, что Россия открыта к диалогу с США по стратегической стабильности, однако политика Штатов не позволяет продолжать подобные встречи.

По его словам, Вашингтон находится в собственном замкнутом пространстве и не воспринимает внешние импульсы, которые отличаются от тех, что США сами для себя определили. Рябков считает, что с этим связан большой риск нынешней ситуации, так как "достучаться до них невозможно".

Ранее Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень дипломатических отношений с США, если Вашингтон конфискует российские активы. Представитель МИД указал, что дипломаты изучают оптимальную форму реакции на действия зарубежных стран.

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