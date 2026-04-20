20 апреля, 16:57

Ladbible: курившей вейпы с 15 лет британке дали 18 месяцев жизни из-за рака

Курившей вейпы с 15 лет британке дали 18 месяцев жизни из-за рака

Фото: depositphotos/librakv

В Великобритании 22-летней девушке поставили диагноз "рецидив рака легких" после 7 лет курения вейпов, сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Ladbible.

Издание напомнило, что раньше вейпинг считался более здоровой альтернативой курению. В результате "взрывной рост популярности" одноразовых электронных сигарет, особенно среди молодежи, породил ряд серьезных проблем со здоровьем в последние годы.

Одной из пострадавших стала 22-летняя Кейли Бода, которая начала курить в 15 лет. Врачи диагностировали ей рецидив рака легких и предполагают, что ей осталось жить 18 месяцев.

Отмечается, что многие проблемы при использовании электронных сигарет связаны с воспалением, вызванным не только никотином, но и металлами и химическими веществами, содержащимися в вейпах. Речь идет в том числе о пропиленгликоле и растительном глицерине.

Ранее в РФ призвали запретить упоминание вейпов в Сети, так как это является скрытой рекламой и формирует у молодежи ложное представление о безопасности альтернативы сигаретам. При этом исключить возможность пропаганды вейпинга среди молодого поколения можно только через предотвращение распространения вейпов.

