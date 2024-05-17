"Коммерсант": в РФ могут запретить добавление ароматизаторов и сахаров в вейпы

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Правительство РФ разработало проект документа с перечнем запрещенных к добавлению в вейпы веществ, направленных на повышение привлекательности растворов никотина, никотинсодержащей и безникотиновой жидкостей, а также добавок, усиливающих никотиновую зависимость. Об этом пишет "Коммерсант" со ссылкой на готовящееся распоряжение.

По данным издания, в список веществ вошли:

вещества и красители, разрешенные к использованию в парфюмерно-косметической продукции; лекарственные средства, экстракты лекарственных растений, БАДы; природные и синтетические сахара; пищевые добавки, ароматизаторы и вкусоароматические химические вещества; производные никотина, алкалоиды табака, органические кислоты, этиловый спирт, какао-бобы, лакрица, аммоний, аммиак и вещества, содержащие в структуре бета-карболин.

В случае принятия запрета в вейпах можно будет использовать жидкости, которые содержат никотин, глицерин дистиллированный (чистотой не менее 94%) и пропиленгликоль (чистотой не менее 95%).

По словам источника газеты, над перечнем веществ работали представители Минфина, Минсельхоза, Минпромторга, Росалкогольтабакконтроля, депутаты Государственной думы и врачи. Предполагается, что мера сократит потребление никотинсодержащей продукции гражданами, в первую очередь молодежью.

Ранее стало известно, что во второй половине мая 2024 года планируется внести в Госдуму законопроект о полном запрете розничной продажи в РФ никотиновых и безникотиновых вейпов. В пояснительной записке проекта сообщалось, что число подростков, курящих вейпы, на начало 2023 года выросло в десять раз по сравнению с 2011 годом.