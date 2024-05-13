Володин предложил не распространять мораторий на проверки точек продажи вейпов

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Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мораторий на проверки бизнеса не стоит распространять на пункты по продаже вейпов и "наливайки" – точки продажи алкоголя в жилых домах. Такое мнение он высказал в ходе заседания в ГД.

Он указал, что сейчас есть несколько тем, которые связаны с необходимостью проверок точек по продаже курительных смесей, при этом мораторий стал прикрытием для запрета на проверки такого бизнеса.

"Но это касается жизни детей, здоровья. Наверное, в таких случаях надо все-таки корректировки делать", – цитирует его ТАСС.

Ранее Владимир Путин призвал максимально сократить число проверочных мероприятий для бизнеса, но при этом обеспечить интересы потребителей.

До этого российский лидер подписал закон, который расширяет полномочия региональных властей для борьбы с "наливайками". Теперь власти могут дополнительно ограничивать торговлю алкогольными напитками в точках общественного питания в жилых домах.