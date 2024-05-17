В Киеве снесли часовню Десятинного храма канонической УПЦ

Фото: телеграм-канал "Десятинний Монастир"

Владимиро-Ольгинская часовня Десятинного храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ) была снесена ночью в Киеве. Об этом сообщается в телеграм-канале храма.

"Храма, который освящали блаженнейший митрополит Владимир и блаженнейший митрополит Онуфрий, больше не существует", – указано в сообщении.

Список (воспроизведение оригинала) чудотворной иконы, который хранился в данной часовне, уцелел и был вывезен с остальными иконами и настенной росписью.

В конце августа прошлого года раскольники ПЦУ захватили два храма канонической УПЦ в двух селах в Хмельницкой области, несмотря на желание настоятелей и прихожан остаться в юрисдикции УПЦ.

Россия призвала профильные международные организации убедить Киев отказаться от "позорной идеи" запретить УПЦ.

Посол по особым поручениям МИД РФ Геннадий Аскальдович заявил, что в условиях грядущего на Украине "средневекового мракобесия" нужно объединить старания всех демократических стран, чтобы начать борьбу с "актом произвола", который направлен против канонической УПЦ.