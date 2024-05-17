Сбежавшую от родни 19-летнюю чеченку отпустили из отделения полиции

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

19-летняя чеченка Лия Заурбекова, сбежавшая, как она заявляет, из-за насилия в семье и прятавшаяся в отделении полиции на Каширском шоссе в Москве, находится в безопасном месте. Об этом сообщил ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы, правозащитник Алексей Мельников в своем телеграм-канале.

Он заявил, что девушки в ОМВД Нагатино-Садовники нет и она находится в безопасном месте. Он пообещал, что ОНК будет следить за ее судьбой.

Согласно данным СМИ, Заурбекова в мае ушла из дома, где, как она сообщила, она подвергалась "физическому и психологическому насилию". Девушка написала заявление, в котором подтверждает, что покинула семью по собственному желанию, и попросила ее не искать.

В четверг, 16 мая, девушка увидела во дворе дома, где скрывалась от родных, своего отца и позвонила в 112. Ее отвезли в отделение, около которого собрались ее родственники – они подали на нее в розыск как на несовершеннолетнюю. Впоследствии девушку отпустили.

Депутат ГД РФ Адам Делимханов заявил, что взял под личный контроль ситуацию с Заурбековой и пообещал, что ее вернут родственникам. Об этом министр Чечни по нацполитике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев написал в своем телеграм-канале.

"Адам Султанович добавил, что завтра он лично встретится с близкими девушки, и отметил, что в ближайшее время будет установлено, кто ввел Лию в заблуждение и манипулирует ею. Депутат Госдумы РФ выразил уверенность, что в ближайшее время ее вернут родственникам. Виновный будет наказан в рамках закона РФ", – написал Дудаев.

Он также сообщил, что между родственниками девушки и сотрудниками ОМВД в Москве никаких недопониманий нет.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть родственников экс-судьи Сайди Янгулбаева из-за рубежа в Россию. Он обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

До этого чеченские правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней стало известно, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинули Россию.