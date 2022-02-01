Кадыров призвал вернуть семью экс-судьи Янгулбаева в Россию

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал вернуть родственников экс-судьи Сайди Янгулбаева из-за рубежа в Россию. Об этом он заявил во время прямого эфира в Instagram.

Обратившись к странам, куда могли бежать Янгулбаевы, Кадыров заявил, что их пребывание за границей не принесет ничего хорошего.

"Благодарности от них не ждите, а зерно разлада они у вас обязательно посеют. Лучше вернуть в Россию", – сказал политик.

Ранее Кадыров обвинил обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

В конце января стало известно, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

Позднее МВД по Чеченской Респпублике сообщило, что в отношении сына бывшего федерального судьи Сайди Янгулбаева Ибрагима возбудили уголовное дело о призывах к терроризму, он объявлен в федеральный розыск и заочно арестован по решению суда.

До этого Кадыров опубликовал в своем телеграм-канале расследование, в котором утверждается, что братья Байсангур и Ибрагим Янгулбаевы в 2020 году уехали из РФ в Европу. Там они начали вести радикальный телеграм-канал.