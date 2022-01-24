Кадыров жестко высказался об экс-судье ВС Чечни Янгулбаеве

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Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что экс-судья Верховного суда республики Сайди Янгулбаев является "воплощением предательства".

По мнению политика, бывший судья не смог воспитать интеллигентных детей, а вместо того, чтобы осудить их за экстремистские высказывания, предал судебную систему и сбежал, прикрывшись статусом. Он добавил, что семья Янгулбаева своими провокациями и интригами свела на нет старания властей республики по уничтожению террористов.

"Куда бы Янгулбаевы ни сбежали, где бы ни находились, власти республики сделают все возможное, чтобы найти их согласно закону, а если окажут сопротивление, то они будут уничтожены", – написал Кадыров в своем телеграм-канале.

Ранее стало известно, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по делу. Кадыров тогда уточнял, что Янгулбаевым три раза отправляли повестку. Главы республики обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.