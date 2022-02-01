В Кремле не видят необходимости в отслеживании обвинений в адрес Кадырова

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В Кремле не считают нужным следить за ситуацией с обвинениями в адрес главы Чечни Рамзана Кадырова. Такое мнение высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что вопросами безопасности, жизни и здоровья людей занимаются правоохранительные органы.

"Нет никакой необходимости для Кремля следить за этим. Правоохранительные органы выполняют свои функции и делают это весьма четко", – цитирует Пескова РИА Новости.

По его словам, из-за границы озвучиваются определенные обвинения в адрес Кадырова, однако Кремль не может с этим разобраться. Песков призвал граждан России, которые опасаются за свою безопасность, обратиться в правоохранительные органы.

"Озвучиваемые из-за границы заявления не могут быть поводом для Кремля для того, чтобы предпринимать какие-либо действия, тем более кто-то выдвигает обвинения в адрес Рамзана Кадырова. Заявление в СМИ не равняется обращению в правоохранительные органы. Это надо четко понимать", – заключил Песков.

Ранее сообщалось, что правоохранители доставили жену федерального судьи в отставке Сайди Янгулбаева в Грозный как свидетеля по уголовному делу. Кадыров обвинил семью Янгулбаевых в пособничестве терроризму и экстремизму, а также заявил, что сам судья испортил свою репутацию и позорно сбежал из Грозного.

Спустя несколько дней адвокат Наталья Добронравова сообщила, что бывший чеченский судья вместе с дочерью покинул Россию. При этом она заявила, что знает, в какую страну они направились, однако информацией делиться не стала.

