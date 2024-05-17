Собянин: девять составов разных эпох будут ходить по БКЛ в эти выходные

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Девять составов разных эпох будут ходить по Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро в эти выходные, с 18 по 19 мая. Об этом в своем телеграм-канале заявил Сергей Собянин.

По его словам, парад электропоездов проследует в честь дня рождения московского метро. Возглавит его ретропоезд "Сокольники", который создали к 75-летнему юбилею метрополитена, чтобы показать, как выглядели первые вагоны.

"Те, кто не успеет прокатиться в этом поезде по БКЛ, сможет сделать это в любой день на Сокольнической линии", – уточнил мэр Москвы.

Среди прочих участников – "Номерной", "Еж3", "Русич", "Москва" и "Москва-2020", добавил градоначальник. В частности, впервые в мероприятии примут участие модификация "Оки", которую за расцветку называют "Баклажаном", где впервые появился сквозной проход, а также новейший поезд "Москва-2024".

Собянин указал, что составы будут ходить по БКЛ против часовой стрелки с 9 до 20 часов 18 и 19 мая.



Ранее мэр рассказывал, что жители выбрали самые красивые станции метро, которые открылись за последние 5 лет. Лидером 2023 года стал "Нагатинский Затон", 2021 – "Мичуринский проспект", а 2020 и 2019 – "Электрозаводская" и "Филатов Луг" соответственно.

