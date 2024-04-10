Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

10 апреля, 16:45

Культура

"Звезды советского экрана": Андрей Харитонов

"Звезды советского экрана": Андрей Харитонов

"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 2

"Сити": три столичные выставки, открытые в апреле

Режиссер Игорь Миркурбанов рассказал о спектакле "Самая роскошная свадьба этого лета"

Театра Гоголя и МТС Live запустили "Творческую лабораторию"

Режиссер Игорь Миркурбанов рассказал, почему жанровые ограничения мешают развитию театра

Москвичам рассказали, как провести свободное время 10 апреля

Москвичам представили культурную афишу на 10 апреля

"Мой район". Проект "Покажи Москву!". Таганский район

"Моя Москва": Владимир Грамматиков. Часть 1

"Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Тайна черных дроздов" – в 80-е годы ХХ века эти фильмы выходили один за другим, в каждом из них играл молодой актер Андрей Харитонов. В июне 1984 года журнал "Советский экран" вышел с его фотографией на обложке и большим интервью на развороте.

Какой подарок на день рождения ждал Андрея Харитонова в первый съемочный день? С каким диагнозом по окончании работы над "Оводом" он попал в больницу? Почему Харитонову не нравилась его внешность? Что спасло съемочную группу от гибели в Крыму? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".

Читайте также
Программа: Звезды советского экрана
культуракиновидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика