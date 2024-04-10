"Звезды советского экрана": Андрей Харитонов

"Овод", "Звезда и смерть Хоакина Мурьетты", "Тайна черных дроздов" – в 80-е годы ХХ века эти фильмы выходили один за другим, в каждом из них играл молодой актер Андрей Харитонов. В июне 1984 года журнал "Советский экран" вышел с его фотографией на обложке и большим интервью на развороте.

Какой подарок на день рождения ждал Андрея Харитонова в первый съемочный день? С каким диагнозом по окончании работы над "Оводом" он попал в больницу? Почему Харитонову не нравилась его внешность? Что спасло съемочную группу от гибели в Крыму? Подробнее – в программе "Звезды советского экрана".