"Сити": три фильма, которые вышли в российский прокат

Команда "Сити" сделала подборку новых фильмов, которые вышли в российский прокат. В четверг, 18 апреля, в российских кинотеатрах прошла премьера фильма "Сто лет тому вперед". Сюжет основан на одноименной повести Кира Булычева. В главных ролях – Александр Петров, Дарья Верещагина, Константин Хабенский, Юра Борисов и многие другие. Голосом робота Вертера в новом фильме заговорил Федор Бондарчук.

Кроме того, в кинотеатрах можно увидеть драму "По Фрейду" с Энтони Хопкинсом и Мэттью Гудом. Действие разворачивается в Лондоне в 1939 году. В гости к психоаналитику Зигмунду Фрейду заходит профессор философии и будущий создатель "Хроник Нарнии" Клайв Льюис. На протяжении фильма они спорят о мироздании и существовании Бога.

Также можно посмотреть фильм "Меч короля" – это историческая драма об освоении новых земель в Дании. Действие разворачивается в XVII веке. По сюжету датского фильма король отправляет своего лучшего рыцаря, которого играет Мадс Миккельсон, осваивать дикие пустоши, однако богатого владельца этих земель подобное положение дел не устраивает.

Подробнее – в программе "Сити".