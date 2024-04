Индийский экшн-фильм The Greatest of All Time снимут в Москве. Это будет первая зарубежная кинокартина, реализованная через Московскую киноплатформу в рамках программы "Москва – город кино".

На съемочной площадке проходят погони и перестрелки каскадеров. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.