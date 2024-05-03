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Новости

03 мая, 07:15

Новости

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"

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Поезда нового поколения "Иволга 4.0" начали работать на линиях московских центральных диаметров. По оценке экспертов, разработчики создали уникальный городской состав из комплектующих российского производства. В запуске поезда приняли участие Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.

Своими впечатлениями от поездки в новых поездах поделились первые пассажиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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