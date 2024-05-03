03 мая, 07:15Новости
Собянин и Белозеров объявили о выходе на линии МЦД нового поезда "Иволга 4.0"
Поезда нового поколения "Иволга 4.0" начали работать на линиях московских центральных диаметров. По оценке экспертов, разработчики создали уникальный городской состав из комплектующих российского производства. В запуске поезда приняли участие Сергей Собянин и генеральный директор ОАО "РЖД" Олег Белозеров.
Своими впечатлениями от поездки в новых поездах поделились первые пассажиры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.