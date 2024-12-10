Новости регионов: автобус с отказавшими тормозами врезался в дерево в Амурской области

Рейсовый автобус без тормозов влетел в дерево в Амурской области. ДТП произошло в селе Чигири в ночь на 10 декабря. Один из пассажиров успел снять момент аварии на мобильный телефон. По словам очевидцев, когда у автобуса отказали тормоза, он протаранил легковушку, снес светофор и дорожный знак. Остановить большую машину смогло только дерево. Никто из пассажиров не пострадал, но водителю потребовалась медицинская помощь.

Между тем в Приморье правоохранители изъяли у местных предпринимателей больше трех с половиной тонн морепродуктов: рыбу, икру осетровых, а также моллюсков. Все это они скупали у браконьеров, а затем продавали на рынках и в интернете. Конфискат направлен на экспертизу, по итогам которой установят его стоимость.

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