В Москве предложили организовать площадки для шумных автомобилей и дрифта

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Рейды сотрудников Госавтоинспекции с замером шума, издаваемого транспортными средствами, помогут удалить с улиц города любителей дрифта и ревущих моторов, однако для таких людей необходимо оборудовать специальные площадки, где они могли бы тренировать свои навыки. Таким мнением с Агентством "Москва" поделился член общественного совета при министерстве транспорта РФ Алексей Кучмин.

В Санкт-Петербурге сотрудники Госавтоинспекции первыми в России стали привлекать к ответственности водителей за повышенную "громкость" транспортных средств. Для этого они используют специальный аппарат для замера уровня шума на месте. Уже на первом рейде его успешно протестировали, выявив 15 нарушителей. По словам Кучмина, рейды с замером шума имеют большой профилактический потенциал, любителям дрифта и ревущих моторов не место в спальных кварталах и оживленной городской среде.

"Можно предоставить им возможность упражняться в своих навыках на специально оборудованных для этого площадках за пределами города. Они уже существуют: например, в Москве в пределах МКАД есть пара таких площадок. Но, как я понимаю, это все действует на общественных началах, необходимо заняться обустройством сопутствующей инфраструктуры, тем самым обеспечить желающим возможность покататься и выпустить пар во всех смыслах, но сделать это безопасно и с комфортом для всех. Уверен, что Москва сможет стать в этом примером другим регионам", – отметил Алексей Кучмин.

Он добавил, что громкая езда, тем более в ночное время, доставляет значительный дискомфорт жителям и может представлять дополнительную опасность для участников дорожного движения: неожиданный резкий шум может напугать и отвлечь водителей и спровоцировать аварийную ситуацию на дороге.

В Петербурге нарушителя привлекают к ответственности по двум административным статьям: за превышение нормативов уровня шума, а также за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

Водитель либо в 10-дневный срок возвращает техническое состояние транспорта к заводским настройкам, либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив. Езда на подобном автомобиле уже грозит лишением прав.

