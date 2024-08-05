Власти Петербурга впервые в РФ будут наказывать водителей за громкие автомобили

Фото: телеграм-канал "Петербургская полиция"

Санкт-Петербург – первый регион, где полиция создала и реализовала на практике рабочий механизм привлечения к ответственности водителей громких транспортных средств. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по городу и Ленинградской области.

Так, за прошедшие выходные к ответственности были привлечены 15 транспортных средств за превышение уровня шума двигателей. Речь идет об автомобилях, мотоциклах, владельцы которых делают апгрейд, а побочным результатом становится резко возрастающий рев работающего двигателя.

Это вызывает возмущение у граждан, особенно, когда подобный автомобиль проезжает в позднее время под окнами жилых домов, подчеркнули в МВД.

"Шумные авто – проблема и для остальных участников дорожного движения: резкий рев мотора отвлекает внимание автовладельцев, создавая угрозу безопасности дорожного движения", – говорится в сообщении.

Нарушителя привлекают к ответственности по двум административным статьям: за превышение нормативов уровня шума, а также за внесение конструктивных изменений в транспортное средство.

В итоге нарушитель либо в 10-дневный срок возвращает техническое состояние транспорта к заводским настройкам, либо его регистрация аннулируется, а номера списываются в архив. Езда на подобном автомобиле уже грозит лишением прав.

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников сообщал, что ГИБДД не видит необходимости в снижении минимального возраста управления авто и выдаче водительских прав лицам младше 18 лет. По его словам, правосознание у молодых людей наступает позже, чем у опытных автомобилистов. Согласно статистике, молодые водители ведут себя на дороге опаснее, что увеличивает риск аварий и смертности в них, добавил Черников.

