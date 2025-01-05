Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое из 15 пострадавших при ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии. Их транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в повороте на трассе. Туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне было более 40 человек, в том числе дети. Раненым оказывают помощь медики.

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