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05 января, 22:15

Происшествия

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

Двое пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии

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Число пострадавших в ДТП с туристическим автобусом в Карелии выросло до 7

Двое из 15 пострадавших при ДТП с автобусом в Карелии находятся в крайне тяжелом состоянии. Их транспортировали в Петрозаводск, сообщил министр здравоохранения региона Михаил Охлопков.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением в повороте на трассе. Туристический автобус съехал в кювет и опрокинулся на бок. В салоне было более 40 человек, в том числе дети. Раненым оказывают помощь медики.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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