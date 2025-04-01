Российские таможенники нашли у водителя фуры из КНР 3 кг ртути

Фото: телеграм-канал "ФТС России | ProТаможню"

Работники российской таможни при досмотре фуры, следовавшей из КНР в РФ, нашли 3 килограмма ртути. Об этом сообщает МК со ссылкой на пресс-службу Федеральной таможенной службы (ФТС).

Инцидент произошел на пункте пропуска Кани-Курган в Амурской области. Жидкий металл находился в шести бутылках объемом 0,5 килограмма каждая, которые были спрятаны в верхней панели под магнитофоном.

Водитель фуры объяснил, что он вез опасный груз из города Хэйхэ в Россию, чтобы передать третьим лицам, которых якобы не знает. Ртуть относится к первому классу опасности и включена в список ядовитых веществ – за ее незаконное перемещение грозит уголовная ответственность, добавили в ФТС.

По факту контрабанды ядовитых веществ возбуждено уголовное дело. Нарушитель заключен под стражу. Ему грозит до 7 лет лишения свободы со штрафом до 1 миллиона рублей.

Ранее домодедовские таможенники пресекли контрабанду самоцветов из Индии. 79 драгоценных камней обнаружили в нижнем белье и ручной клади туристки из России. Рыночная стоимость самоцветов превысила 1,2 миллиона рублей.

По словам женщины, она купила ювелирное сырье для создания украшений и везла таким способом, чтобы не повредить. Гражданке РФ теперь грозит до 5 лет лишения свободы.

