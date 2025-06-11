11 июня, 07:15Транспорт
В центре Москвы перекроют улицы из-за концерта ко Дню России
В Москве 11 июня ограничат движение на ряде улиц в связи с проведением праздничного концерта ко Дню России. Будут перекрыты участки улицы Ильинка – от Новой до Красной площади, и улицы Варварка – от Старой площади до Большого Москворецкого моста.
Также закроют проезд между Ильинкой и Варваркой в районе дома 5 на Красной площади. На этих улицах до окончания мероприятий действует запрет на парковку.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.