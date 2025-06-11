"Мой район. Новости": в доме в Войковском проезде пройдет масштабное обновление

В районе Войковском отремонтируют жилой дом, построенный в 1959 году. Здание нуждалось в капитальном обновлении: износились инженерные системы, фасад потерял внешний вид. После ремонта дом станет более современным и аккуратным.

В рамках работ обновят фасад, заменят водосточную систему, отремонтируют балконы и системы отопления. Все это проходит в рамках программы капитального ремонта, в которую входят около 30 тысяч жилых зданий по всей Москве.

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