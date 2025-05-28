Улицы в центре Москвы перекроют 31 мая и 1 июня

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28 мая, 10:40

Город

"Мой район. Новости": дом на Сенежской улице капитально отремонтируют

"Мой район. Новости": дом на Сенежской улице капитально отремонтируют

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Кирпичная пятиэтажка на Сенежской улице в Головинском районе Москвы преобразится после капитального ремонта. Там планируют обновить фасад, крышу и подъезды. Чтобы учесть все особенности здания, разработали уникальный проект.

Специалисты уже приступили к промывке фасадов, затем их обработают специальным составом для защиты от осадков, а также восстановят историческую кирпичную кладку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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