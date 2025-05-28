"Мой район. Новости": дом на Сенежской улице капитально отремонтируют

Кирпичная пятиэтажка на Сенежской улице в Головинском районе Москвы преобразится после капитального ремонта. Там планируют обновить фасад, крышу и подъезды. Чтобы учесть все особенности здания, разработали уникальный проект.

Специалисты уже приступили к промывке фасадов, затем их обработают специальным составом для защиты от осадков, а также восстановят историческую кирпичную кладку.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".