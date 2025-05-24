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Новости

24 мая, 13:05

Город

"Мой район. Новости": дому на Фрунзенской набережной вернут исторический облик

"Мой район. Новости": дому на Фрунзенской набережной вернут исторический облик

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В районе Хамовники по программе капитального ремонта обновляют фасад дома 32 на Фрунзенской набережной. Работы ведутся с учетом архитектурных особенностей – здание входит в ансамбль, созданный в стиле советского неоклассицизма. Жители лично следят за качеством ремонта.

Дом связан с именем актера Георгия Буркова, исполнившего одну из ролей в фильме "Они сражались за Родину". Всего по программе в столице обновят десять домов, где жили артисты этой картины.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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