"Мой район. Новости": дому на Фрунзенской набережной вернут исторический облик

В районе Хамовники по программе капитального ремонта обновляют фасад дома 32 на Фрунзенской набережной. Работы ведутся с учетом архитектурных особенностей – здание входит в ансамбль, созданный в стиле советского неоклассицизма. Жители лично следят за качеством ремонта.

Дом связан с именем актера Георгия Буркова, исполнившего одну из ролей в фильме "Они сражались за Родину". Всего по программе в столице обновят десять домов, где жили артисты этой картины.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".