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11 мая, 23:55

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"Мой район. Новости": фасад дома на улице Мусы Джалиля приведут в порядок

"Мой район. Новости": фасад дома на улице Мусы Джалиля приведут в порядок

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В районе Зябликово обновят фасад жилого дома, построенного в 1970-х годах. Капитальный ремонт проводится с учетом архитектурных особенностей здания – отделка прямоугольной плиткой требует особой технологии восстановления.

Работы разбиты на этапы. Уже заменены инженерные системы, а сейчас специалисты приступили к фасаду. В финале капитального ремонта приведут в порядок балконы и входные группы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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