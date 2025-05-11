"Мой район. Новости": фасад дома на улице Мусы Джалиля приведут в порядок

В районе Зябликово обновят фасад жилого дома, построенного в 1970-х годах. Капитальный ремонт проводится с учетом архитектурных особенностей здания – отделка прямоугольной плиткой требует особой технологии восстановления.

Работы разбиты на этапы. Уже заменены инженерные системы, а сейчас специалисты приступили к фасаду. В финале капитального ремонта приведут в порядок балконы и входные группы.

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