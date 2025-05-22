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22 мая, 12:30

Общество

Проект "Серебряное наставничество" отметил двухлетие

Проект "Серебряное наставничество" отметил двухлетие

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Проекту "Серебряное наставничество" исполнилось два года. Его участники – москвичи старше 55 лет – становятся наставниками для детей-сирот. Вместе они посещают музеи, занимаются спортом, готовят и отмечают праздники.

Наставники проводят с подопечными мастер-классы, делятся жизненным опытом и вниманием. Для многих ребят они стали настоящими бабушками и дедушками. Чтобы присоединиться к проекту, достаточно обратиться в центр "Московского долголетия" и оставить заявку.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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