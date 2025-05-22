Переменная облачность без осадков ожидается в Москве 22 мая

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Переменная облачность преимущественно без осадков прогнозируется в столице в четверг, 22 мая. Об этом информирует Гидрометцентр России.

По прогнозам метеорологов, днем температура воздуха в Москве будет в пределах от 21 до 23 градусов, по области – от 18 до 23 градусов.

Переменный ветер будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 747 миллиметров ртутного столба.

Ночью температура воздуха в столице может опуститься до 9 градусов, а в Подмосковье – до 6 градусов.

В Москве с 23 по 25 мая температура воздуха может достигать 27 градусов. Существенных осадков не ожидается. При этом в Подмосковье возможны локальные кратковременные дожди.

В начале лета в Московском регионе ожидается теплая и солнечная погода, которую будет формировать антициклон. Максимальная температура воздуха при этом приблизится к отметке 30 градусов.