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27 мая, 06:25

Город

"Мой район. Новости": в Кунцеве скоро завершится капремонт дома 1951 года постройки

"Мой район. Новости": в Кунцеве скоро завершится капремонт дома 1951 года постройки

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В районе Кунцево подходит к завершению капитальный ремонт дома на Молодогвардейской улице. Здание в неоклассическом стиле возвели в 1951 году. Его украшают архитектурные детали: лепнина, наличники и массивный карниз.

Обновляют фасад, подвал, инженерные системы и водостоки. В местах общего пользования уже установили новые окна. Работы проводят поэтапно, чтобы не мешать жильцам.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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