В РФ одобрили увеличение пособия по беременности для студенток

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Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект, направленный на увеличение пособия по беременности для студенток. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы законопроекта.

В законопроекте идет речь о женщинах, которые обучаются очно в колледжах, вузах, организациях дополнительного профессионального образования и научных организациях. В данный момент пособие выплачивается в размере стипендии за 140 дней отпуска по беременности. С учетом средней суммы стипендии от 2 до 5 тысяч рублей, итоговая выплата составляет от 9,3 до 23,3 тысячи рублей.

Согласно новому законопроекту, планируется увеличение базовой расчетной суммы пособия до уровня регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения, который с 1 января по всей России составляет 19 329 рублей. Таким образом, средний размер пособия по беременности и родам для обучающихся женщин будет равен 90 202 рубля.

Полномочия по назначению и выплате пособия предлагается передать Соцфонду РФ. Ведомство будет производить выплаты за счет федерального бюджета. Сейчас пособия студенткам выплачивают образовательные учреждения, где они обучаются.

Ранее с поручением повысить пособия по беременности для студенток до прожиточного минимума выступил Владимир Путин. Ответственным лицом за реализацию поручения был назначен глава кабмина Михаил Мишустин.

Инициативу поддержали в министерстве труда, а также в министерстве образования и науки РФ. Депутат Госдумы Яна Лантратова считает, что рост выплат беременным студенткам создаст комфортные условия.