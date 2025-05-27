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27 мая, 14:30

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Московские спасатели сняли с дерева кота, который провел там двое суток

Московские спасатели сняли с дерева кота, который провел там двое суток

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Телеканал Москва 24 в рамках рубрики "Что вообще происходит" показывает происходящее в городе в режиме реального времени.

На 13-й Парковой улице спасатели сняли с дерева кота, который провел там двое суток. Из-за жары и обезвоживания животное было обессилено, не сопротивлялось и тяжело задышало, оказавшись в клетке. После спасения кота забрали в приют и назвали Плюшкиным.

Все желающие могут прислать интересные кадры в WhatsApp (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России и признана экстремистской) редакции по номеру телефона 8 (926) 266-24-24.

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