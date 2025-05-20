Биологи рассказали о жизни барсуков на зеленых территориях столицы

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Благоприятная экологическая обстановка и наличие охраняемых зеленых территорий в Москве формируют необходимые условия для обитания различных диких животных, в том числе барсуков, передает портал мэра и правительства столицы.

В городе удается сохранять устойчивую численность этих животных благодаря системной работе городского департамента природопользования и охраны окружающей среды.

Встретить барсуков в черте столицы – большая редкость, потому что они ведут скрытный образ жизни, проявляя активность преимущественно в сумерках и ночью. Эти звери весьма осмотрительны и осторожны.

Барсуки зачастую обитают в так называемых спелых лесах (зрелых лесных массивах со старыми деревьями, устойчивой экосистемой и плотным подлеском), у лесных опушек, в оврагах и на холмистых участках – везде, где им будет удобно строить разветвленные норы с множеством выходов. В весенний период они начинают приводить свои жилища в порядок, прочищая все ходы и обновляя подстилку.

Данный вид животных образует прочные моногамные пары, которые могут прожить вместе несколько лет. Обычно спаривание у барсуков происходит осенью, потомство же появляется на следующий год. Летом самки ведут себя осторожно, аккуратно выводя детенышей нарушу и позволяя им исследовать окружающий мир под присмотром.

Детеныши барсука быстро растут и достигают размеров взрослых особей уже к 6–7 месяцам. К этому времени они либо переселяют на новые участки, либо остаются дома и расширяют сеть ходов. С наступлением осени барсуки готовятся к зимней спячке. Их семьи распадаются, и молодые животные отправляются на самостоятельный поиск пищи.

Одна из главных задач столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды заключается в помощи диким животным, которые оказались в сложной ситуации. При обнаружении раненого или нуждающегося в медицинском уходе зверя или птицы необходимо сообщить в единую справочную службу правительства Москвы по телефону +7 (495) 777⁠-77⁠-77.

Ранее сообщалось об установке около 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц на водоемах Москвы. В первую очередь специалисты комплекса городского хозяйства столицы установят домики на тех водоемах, где отсутствуют пологие выходы на сушу.

За зиму были проверены на надежность и отмыты все старые жилища для птиц, но также в распоряжении Мосводостока появилось 10 новых домиков.