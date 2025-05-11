Весной обитатели природных территорий столицы обзаводятся потомством

Фото: пресс-служба департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

Звери и птицы в Москве с приходом тепла обзаводятся потомством. Среди них – зайцы, лоси, кабаны, полевые мыши, кряквы, чирки, нырки и чернети, рассказали в департаменте природопользования и охраны окружающей среды, передает портал мэра и правительства столицы.

В начале марта родителями становятся занесенные в Красную книгу Москвы серые неясыти. Брачный сезон у этих птиц начинается задолго до наступления весны – в конце января. Для птенцов неясыти обустраивают гнезда в дуплах деревьев, детей родители оберегают до осени. Потомство весной также появляется у воробьиных сычей.

В апреле на природных территориях рождаются и лисята. Отмечается, что в одном выводке может быть до 6–8 детенышей. Лисята первые недели проводят в норах, внешне они напоминают волчат. Также в апреле появляются зайчата. В Москве можно встретить два вида этого животного – русака и беляка. Зайчата быстро становятся подвижными и учатся прыгать. При этом мама кормит их редко, 1–2 раза в сутки, чтобы не привлекать хищников.

Потомством весной обзаводятся и самые заметные обитатели природных территорий – лоси. Как правило, у самки появляется два детеныша. Они рождаются в уединенных местах, первое время питаются молоком, а затем переходят на растительность. Пополнение происходит и у кабанов. В семье может появиться от 4 до 8 малышей. У них можно заметить характерную полосатую окраску, позволяющую маскироваться в подлеске.

Водоплавающие птицы в Москве весной тоже обзаводятся потомством. Гнезда в воде и густых зарослях для этого обустраивают кряквы, чирки, нырки и чернети. Кроме того, на крышах зданий и чердаках можно заметить огарей.

Детеныши появляются и у самых больших грызунов столичного региона – бобров. Брачный сезон у этих животных проходит зимой, а потомство можно заметить в конце весны, когда становится больше воды и пищи. В норах рядом с кормушками птиц появляется потомство полевый мышей – до 7 в одном помете. Дважды за теплый сезон родителями могут становиться белки. Как правило, они селятся в дуплах или плетут из веток шаровидные укрытия – гайны.

Ранее на природных территориях Москвы пчелы начали сбор пыльцы и нектара. По словам начальника отдела мониторинга биоразнообразия департамента природопользования и охраны окружающей среды Азамата Кунафина, многие растения, которые могут дать пчелам ценный нектар, начинают цвести именно в мае.

