Почти 200 плавучих домиков для уток установят на водоемах Москвы

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Около 200 плавучих домиков для водоплавающих птиц будет установлено на водоемах столицы в преддверии летнего сезона. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

В первую очередь специалисты комплекса городского хозяйства столицы установят домики на тех водоемах, где отсутствуют пологие выходы на сушу. За зиму были проверены на надежность и отмыты все старые жилища для птиц, но также в распоряжении Мосводостока появилось 10 новых домиков.

Кроме того, работники Мосводостока в рамках реабилитации московских прудов оборудуют удобные пологие сходы на берег, куда птицам требуется выходить несколько раз в сутки.

Домики для птиц будут находиться в акватории столичных прудов до первых осенних заморозков. В этот период птицы начинают готовиться к перелету на юг.

Ранее столичные водоемы начали готовить к открытию купального сезона. Водолазы приступили к обследованию дна, чтобы убрать мусор и травмоопасные предметы. Также специалисты проверяют береговые зоны. Подготовка водоемов, как правило, проходит в несколько этапов. Повторную очистку проведут в мае и июле.