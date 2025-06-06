Два детеныша сычуаньского такина родились в Московском зоопарке

Фото: телеграм-канал "Московский зоопарк"

Два самца сычуаньского такина появились на свет в Московском зоопарке. Об этом сообщила пресс-служба учреждения в телеграм-канале.

Сычуаньский такин – вид копытных, который обитает в горных лесах Юго-Восточной Азии. Он считается вымирающим. Численность таких животных в дикой природе снижается. Они занесены в Красную книгу.

"20 мая у самки Ксии родился малыш весом 10 килограммов. Его внимательно осмотрели зоологи и ветеринары", – говорится в сообщении.

Детеныш чувствует себя отлично и уже активно изучает вольер. На данный момент он питается материнским молоком, однако скоро будет пробовать еду из взрослого рациона: овощи, мюсли, ветки, зеленую траву.

"23 мая у самки Лины родился второй малыш. Он весил 7,5 килограмма. Детеныш так же питается материнским молоком. Обычно на третий день такинята уже могут следовать за мамой", – поделилась гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Она также рассказала, что сейчас в одном вольере живут оба детеныша, а также их мамы и бабушка.

Ранее три детеныша мадагаскарского удава появились на свет в Московском зоопарке. У такого вида удавов беременность проходит на протяжении почти 6 месяцев. Детеныши рождаются около 40 сантиметров в длину.

Пол появившихся удавов пока не известен. Зоологи поместили их в отдельные террариумы в служебных помещениях.

