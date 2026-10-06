Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 октября, 14:36

Происшествия
Главная / Новости /

Metro: тело школьницы нашли около крикетного поля в Англии

Тело школьницы нашли около крикетного поля в Англии

Фото: depositphotos/jovannig

В Англии расследуют смерть 11-летней школьницы, которая вечером ушла гулять с подругами и не вернулась домой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Metro.

Полиция Вустершира назвала обстоятельства гибели ребенка необъяснимыми. По данным издания, девочка отправилась с подругами в парк, а по дороге обратно зашла в крикетный клуб. Дети обычно ходят туда за горячим шоколадом. В итоге ее тело обнаружили около крикетного поля.

Мать школьницы всю ночь пыталась найти дочь и отправляла сообщения знакомым. Один из собеседников журналистов рассказал, что проснулся от большого количества сообщений от женщины, которая писала, что не может найти ребенка.

Родственники девочки находятся в шоковом состоянии. Известно, что она тяжело переживала смерть отца, который три года назад умер от онкологического заболевания. В местных соцсетях люди скорбят и вспоминают школьницу как очень озорного и веселого ребенка. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее жители общины Лас-Таситас мексиканского штата Чьяпас обвинили женщину и мужчину в колдовстве, после чего сожгли их. Пострадавших вывели на улицу, где несколько часов избивали. После этого их облили бензином и подожгли. Позднее тела нашли около дороги под тканью.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как правильно подготовить автомобиль к зиме?

Важно провести полный осмотр автомобиля, посетить технический центр и проверить все жидкости

Стоит смазать силиконом все резиновые уплотнители

Читать
закрыть

Как новые правила экспорта машин из КНР отразятся на российском рынке?

Эксперты уверены: меры касаются автомобилей, которые вывозятся под видом бывших в употреблении

Читать
закрыть

Токсичные вещества нашли в популярных кормах для животных

Специалисты из Колорадо проверили 100 продуктов от 62 брендов

Свинец был обнаружен в 99% продуктов, кадмий – в 96%, а мышьяк – в 94%

Читать
закрыть

Обвал цен на iPhone 18 Pro заметили в России

Стоимость в столичном торговом комплексе "Горбушка" упала до 109 тысяч рублей

Читать
закрыть

Может ли молодежь свергнуть правительства в Европе?

Акции сопровождаются столкновениями с полицией

Однако эксперты уверены: граждане бунтуют, создается видимость свободы и демократии, но результат – нулевой

Читать
закрыть

Почему россияне скупают лекарства с железом?

Граждане уверены: увеличение гемоглобина даст возможность быть более выносливым

Однако эксперты уточняют: дефицит железа выявляется по результатам анализов крови

Читать
закрыть

Новые подробности убийства бизнесвумен и ее дочери в Москве

Преступление мог совершить сожитель 53-летней женщины, который при этом расчленил своих жертв

Читать
закрыть

В России предложили объединить майские праздники за счет других

Разрыв между 1 и 9 мая часто мешает спланировать отдых

Однако в Госдуме уверены: идея является избыточной

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика