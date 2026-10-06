Metro: тело школьницы нашли около крикетного поля в Англии

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В Англии расследуют смерть 11-летней школьницы, которая вечером ушла гулять с подругами и не вернулась домой. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Metro.

Полиция Вустершира назвала обстоятельства гибели ребенка необъяснимыми. По данным издания, девочка отправилась с подругами в парк, а по дороге обратно зашла в крикетный клуб. Дети обычно ходят туда за горячим шоколадом. В итоге ее тело обнаружили около крикетного поля.

Мать школьницы всю ночь пыталась найти дочь и отправляла сообщения знакомым. Один из собеседников журналистов рассказал, что проснулся от большого количества сообщений от женщины, которая писала, что не может найти ребенка.

Родственники девочки находятся в шоковом состоянии. Известно, что она тяжело переживала смерть отца, который три года назад умер от онкологического заболевания. В местных соцсетях люди скорбят и вспоминают школьницу как очень озорного и веселого ребенка. Полиция продолжает устанавливать обстоятельства случившегося.

Ранее жители общины Лас-Таситас мексиканского штата Чьяпас обвинили женщину и мужчину в колдовстве, после чего сожгли их. Пострадавших вывели на улицу, где несколько часов избивали. После этого их облили бензином и подожгли. Позднее тела нашли около дороги под тканью.