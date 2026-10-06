Москвичи могут сэкономить на ремонте, покупая материалы в соседних регионах

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Жители Москвы сокращают расходы на ремонт разными способами: покупают мебель и стройматериалы в соседних регионах, самостоятельно выполняют часть работ, привлекают знакомых мастеров или постепенно обустраивают квартиру. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование финансового маркетплейса.

Как стало известно по результатам, в среднем участникам опроса удалось уменьшить первоначальный бюджет на 23%, а каждый десятый сократил смету более чем на треть.

Самый распространенный способ – поиск товаров за пределами столицы. Так поступают 51% опрошенных. Чаще всего москвичи сравнивают цены на мебель, напольные покрытия, двери, сантехнику, светильники и отделочные материалы. При крупных заказах такая покупка может оставаться выгодной даже с учетом доставки.

Еще 18% берут часть ремонтных работ на себя. Они занимаются демонтажем, покраской стен, поклейкой обоев, сборкой мебели и укладкой некоторых видов напольного покрытия.

Помощь родственников и знакомых используют 11% участников опроса: вместе с ними москвичи выполняют аналогичные работы, включая установку плинтусов и снятие старой отделки. Электрику, сантехнику и другие потенциально опасные задачи большинство предпочитает оставлять специалистам.

От полноценного дизайн-проекта отказываются 9% респондентов. Вместо этого они находят готовые решения в интернете и самостоятельно подбирают интерьер и мебель. Еще 7% приглашают специалистов из других регионов: знакомые мастера и бригады приезжают в Москву на несколько недель и могут работать дешевле столичных исполнителей.

Оставшиеся 4% сокращают расходы за счет отказа от части покупок. Они переносят приобретение мебели, выбирают более доступные материалы или обустраивают жилье постепенно.

В исследовании приняли участие 2 тысячи москвичей от 18 до 65 лет, которые уже делают ремонт или планируют начать его в ближайшее время.

Ранее в Госдуме рассказали, что часть работ по ремонту и обслуживанию многоквартирных домов управляющие компании обязаны выполнять бесплатно. Эти расходы уже заложены в ежемесячную плату за содержание жилья.

В первую очередь это касается общего имущества дома, даже если оно расположено внутри квартиры. Границы ответственности определяются не местоположением, а техническими параметрами.

