В Москву приехала актриса из сериала "Рабыня Изаура"

В Москву приехала бразильская актриса Луселия Сантус, исполнившая главную роль в сериале "Рабыня Изаура", ставшем хитом на советском телевидении в 1980-е. Об этом стало известно после публикаций ее сына Педро, который поделился в соцсетях фото и видео с прогулок по Москве.

Сантус вместе с сыном посетила Красную площадь, соборы Кремля и прогулялась по центральным улицам города.

Известно, что сейчас актриса редко снимается, но активно занимается общественной деятельностью и ведет свои соцсети.

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