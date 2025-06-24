"Аэрофлот" сообщил об изменении расписания рейсов в Казань, Самару и Саратов

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Компания "Аэрофлот" корректирует расписание рейсов в Казань, Самару и Саратов из-за ограничений. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на компанию.

"Пассажирам отмененных рейсов предлагается переоформление билетов на последующие рейсы или возврат денежных средств", – отмечается в сообщении.

Согласно информации, были отменены рейсы, запланированные на 24 июня, SU1192/1193, SU1194/1195 в Казань и обратно, SU1686/1687, SU1604/1605 – в/из Самары, SU1358/1359 – в/из Саратова. Кроме того, некоторые самолеты задержаны.

Пассажиры получают обслуживание в соответствии с Федеральными авиационными правилами РФ и стандартами авиакомпании.

Утром 24 июня ограничения начали действовать в аэропорту Саратова и Пензы. Позже они затронули гавани Тамбова, Самары, Ульяновска, Казани и Нижнекамска.

При этом в ночное время под соответствующие ограничения подпали и два столичных аэропорта – Внуково и Шереметьево. Меры безопасности продлились около часа, и за время их действия на другие аэродромы ушли восемь рейсов.

