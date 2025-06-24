Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска

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Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.

Как уточнил Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности гражданских судов.

Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах. Авиагавань не осуществляет прием и выпуск воздушных судов.

Кроме того, в целях обеспечения безопасности запреты распространились на аэропорты Пензы, Саратова, Тамбова, Самары и Ульяновска.

