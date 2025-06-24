24 июня, 16:34Транспорт
Временные ограничения введены в аэропортах Казани и Нижнекамска
Фото: depositphotos/Shebeko
Временные ограничения введены на работу аэропортов Казани и Нижнекамска для обеспечения безопасности полетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.
В настоящее время воздушные гавани не принимают и не отправляют рейсы.
Как уточнил Кореняко, экипажи самолетов, авиадиспетчеры и службы аэропортов принимают все необходимые меры для безопасности гражданских судов.
Ранее Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах. Авиагавань не осуществляет прием и выпуск воздушных судов.
Кроме того, в целях обеспечения безопасности запреты распространились на аэропорты Пензы, Саратова, Тамбова, Самары и Ульяновска.