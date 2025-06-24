Росавиация ввела ограничения на работу аэропорта в Чебоксарах

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Временные ограничения введены в аэропорту Чебоксар, заявил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Согласно действующему режиму, авиагавань не осуществляет прием и выпуск воздушных судов, уточнил он.

В целях обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов с утра 24 июня приостановка деятельности также коснулась аэропортов Пензы, Саратова и Тамбова. Ближе к обеду запрет распространился и на авиагавани Самары и Ульяновска.

При этом в ночное время под соответствующие ограничения подпали и два столичных аэропорта – Внуково и Шереметьево. Меры безопасности продлились около часа, и за время их действия на другие аэродромы ушли восемь рейсов.