Ограничения на прием и выпуск самолетов введены в аэропортах Пензы и Саратова

Фото: depositphotos/Feverpitch

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов начали действовать в аэропортах Пензы и Саратова. Об этом в своем телеграм-канале сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

В настоящее время аналогичные меры также действуют в авиагавани Тамбова. Они были введены для обеспечения безопасности полетов.

Временная приостановка деятельности распространялась ранее и на столичные аэропорты Внуково и Шереметьево. С 02:43 по московскому времени авиагавани не осуществляли прием и выпуск рейсов. Ограничения были введены после ликвидации украинских дронов, летевших на город.

Работу в штатном режиме аэропорты возобновили примерно через час. Тем не менее за время действия ограничений на запасные аэродромы "ушли" восемь самолетов.