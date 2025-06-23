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00:36

Транспорт

Аэропорт Волгограда отменил ограничения на полеты

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В аэропорту Волгограда сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В период действия ограничений на запасной аэродром ушел один самолет, совершавший рейс в Волгоград.

Временные ограничения на полеты были введены в волгоградском аэропорту вечером 22 июня. Меры предприняли для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее сообщалось, что ФАС проведет проверку цен на питьевую воду в аэропортах 28 регионов России. В ведомстве также предложили установить бесплатные источники питьевой воды на территории перевозочных секторов для системного решения данной проблемы.

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