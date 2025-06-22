Временные ограничения введены в аэропорту Волгограда

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Временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Меры предприняты для обеспечения безопасности полетов гражданских самолетов.

Ранее временные ограничения на полеты вводились в казанском аэропорту для обеспечения безопасности полетов в регионе. Они действовали примерно четыре часа, позже ограничения сняли.

За это время на запасной аэродром ушли два самолета, совершавших рейсы в столицу Татарстана.

Кроме того, аналогичные меры безопасности также вводились в аэропорту Тамбова. Спустя примерно два часа ограничения также отменили.