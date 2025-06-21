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02:50

Транспорт

Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани

Фото: 123RF/dmitrimaruta

Аэропорт Казани временно закрыт для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.

По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

Этой ночью аналогичные меры безопасности уже вводились в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также не принимала на посадку и не отправляла авиарейсы.

Спустя примерно два часа ограничения отменили, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.

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