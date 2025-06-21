02:50Транспорт
Росавиация сообщила об ограничениях в аэропорту Казани
Фото: 123RF/dmitrimaruta
Аэропорт Казани временно закрыт для приема и выпуска самолетов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко.
По его словам, ограничения введены для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.
Этой ночью аналогичные меры безопасности уже вводились в аэропорту Тамбова. Воздушная гавань также не принимала на посадку и не отправляла авиарейсы.
Спустя примерно два часа ограничения отменили, и аэропорт продолжил работу в штатном режиме.