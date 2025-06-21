Временные ограничения ввели в аэропорту Тамбова

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Временные ограничения на полеты объявлены в аэропорту Тамбова. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

В целях обеспечения безопасности полетов воздушная гавань временно не принимает на посадку и не отправляет авиарейсы.

Ранее сообщалось, что бывший бенефициар аэропорта Домодедово Дмитрий Каменщик обжаловал решение суда о передаче активов авиагавани в доход государства. Соответствующая жалоба была зарегистрирована в суде.

Ситуация с аэропортом Домодедово не была национализацией, спор шел много лет, заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии ПМЭФ. Он также подчеркнул, что национализация является процессом, прописанным в законе, однако эти нормы не применяются.