Путин заявил, что ситуация с аэропортом Домодедово не является национализацией

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Ситуация с аэропортом Домодедово не была национализацией, спор шел много лет. Об этом заявил Владимир Путин в рамках пленарной сессии Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

"Насколько я понимаю по аэропорту Домодедово в Москве, простите за моветон, "возня" вокруг этого объекта идет уже давно. Не вчера возник этот спор между соответствующими структурами, он идет много лет и в конце концов вылился в известное решение суда", – пояснил Путин.

Он также подчеркнул, что национализация является процессом, прописанным в законе, однако эти нормы не применяются.

Генпрокуратура России обратилась в суд с иском к 30 компаниям группы "Домодедово", которые управляют аэропортом, в январе 2025 года.

Представители аэропорта обращали внимание, что строго соблюдают требования закона. Тем не менее Генпрокуратура потребовала признать ничтожными несколько сделок, в результате которых стратегические предприятия группы компаний "Домодедово" попали в иностранное управление.

Было установлено, что бенефициары группы "Домодедово" Дмитрий Каменщик и Валерий Коган в 2024 году ввели в заблуждение правительственную комиссию и ФАС России. Таким образом была согласована сделка по переходу прав на российские стратегические общества к ООО "ДМЕ Холдинг".

Суд 17 июня принял решение о передаче активов аэропорта государству. Представители авиагавани указывали, что она продолжает работать в штатном режиме.