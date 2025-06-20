Вице-премьер Оверчук: Армения может закрыть воздушное пространство для России

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Армения может закрыть воздушное пространство для России. Об этом заявил вице-премьер РФ Алексей Оверчук на бизнес-диалоге "Россия – Армения" на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Как напомнил вице-премьер, у Евросоюза уже закрыто небо для пролета российских самолетов.

"Армения тоже закроет небо? Ну, если вы вступаете в Евросоюз, вам в Брюсселе скажут закрыть небо, и у вас выбора не будет", – сказал Оверчук.

По его словам, российская сторона обратила внимание на такой сценарий.

Как сообщалось ранее, президент Армении Ваагн Хачатурян утвердил закон о желании страны вступить в Евросоюз.

Во втором и окончательном чтении за его принятие проголосовали 64 депутата парламента. Документ призван отразить желание страны к углублению отношений с объединением.

В свою очередь, секретарь Совбеза России Сергей Шойгу указал, что в случае вступления в ЕС Армения потеряет много привилегий, так как придется выйти из Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Премьер-министр Армении Никол Пашинян, в свою очередь, заявил, что Армения не намерена разрывать отношения с Россией.