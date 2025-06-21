Аэропорт Тамбова вновь открыт на прием и выпуск самолетов

Фото: Москва 24/Владимир Яроцкий

Ограничения на полеты сняты в тамбовском аэропорту. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Теперь авиагавань вновь открыта на прием и выпуск воздушных судов.

Временные ограничения объявили в аэропорту Тамбова в ночь на 21 июня. Они были введены для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Утром 20 июня аналогичные меры безопасности ввели в аэропорту Волгограда. Спустя примерно три часа ограничения также отменили.