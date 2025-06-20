Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

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В аэропорту Волгограда сняты временные ограничения на прием и выпуск воздушных рейсов. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

По его словам, меры безопасности вводились для обеспечения безопасности полетов.

Ограничения на полеты в волгоградском аэропорту были введены утром 20 июня. Аналогичные меры безопасности уже объявлялись в авиагавани вечером 19 июня. Спустя примерно 6 часов ограничения были отменены.

Помимо этого, запрет на прием и выпуск воздушных рейсов продолжает действовать в аэропорту Калуги, о них сообщили в ночь на 20 июня.