Ограничения сняты в аэропорту Волгограда

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В аэропорту Волгограда отменили ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил в своем телеграм-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он напомнил, что данные ограничения вводились для обеспечения безопасности полетов.

Меры объявили в волгоградском аэропорту вечером четверга, 19 июня. Воздушная гавань не принимала на посадку и не отправляла авиарейсы.

Кроме того, в ночь на пятницу, 20 июня, такие же меры безопасности объявили в аэропорту Калуги.