Аэропорт Калуги закрыт на прием и выпуск рейсов

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Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. На момент публикации обе воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Накануне, 19 июня, запреты на полеты вводились сразу в нескольких аэропортах страны. Ограничения затронули авиагавани Иванова, Калуги, Оренбурга и Саратова.