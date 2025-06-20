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01:47

Транспорт

Аэропорт Калуги закрыт на прием и выпуск рейсов

Фото: 123RF/girich

Временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов ввели в аэропорту Калуги. Об этом сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале.

Он подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов в регионе.

Ранее аналогичные ограничения были введены в аэропорту Волгограда. На момент публикации обе воздушные гавани не принимают и не отправляют авиарейсы.

Накануне, 19 июня, запреты на полеты вводились сразу в нескольких аэропортах страны. Ограничения затронули авиагавани Иванова, Калуги, Оренбурга и Саратова.

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